Мозырский РОВД просит помощи в опознании личности женщины, труп которой был обнаружен 16 марта

Мозырским РОВД устанавливается личность женщины, труп которой был обнаружен 16 марта 2022 года на территории частного домовладения по адресу Мозырь. Переулок Магистральный, 10 (район деревни Бобры). На женщине были: куртка зимняя зеленая ниже пояса, на карманах и по бокам куртки светлые полосы, рубашка мужская байковая в крупную темно-синюю клетку, брюки мужские темно-синие, сапожки зимние черные. Приметы: рост 164 см. среднего телосложения, волос темный, короткий, стрижка ёж. Лицам, которым что-либо известно о личности данной женщины, просим сообщить в Мозырский РОВД по телефону 8-033-6507987 или по короткому номеру 102.