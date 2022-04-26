День охраны труда прошел на производственной базе «Нефтезаводмонтаж»

Районный день охраны труда с участием руководителей предприятий, главных инженеров, инженеров по охране труда прошел на производственной базе «Нефтезаводмонтаж». Мероприятие организовано в рамках недели нулевого травматизма. Подобные выездные дни охраны труда проводят один раз в квартал и именно на тех предприятиях, где были зафиксированы несчастные случаи на производстве. На предприятии «Нефтезаводмонтаж» в этом году травмы получили два человека. Каждый случай был детально изучен и проанализирован.

Участники мероприятия прошли по цехам, познакомились со спецификой работы, увидели новейшее оборудование, которое позволяет производить специфические виды работ. В этом помещении проходят аттестацию сварщики. Специалистов заинтересовало, как организовано экзаменационное место. Здесь же были сделаны некоторые принципиальные замечания.

Инструкции по охране труда написаны ценой здоровья. Их соблюдение не должно носить формальный характер. Точно также без формализма на Мозырщине проводятся и подобные Дни охраны труда.

В Мозырском районе за прошедший год не зарегистрировано ни одного несчастного случая со смертельным исходом. Это можно считать главным показателем того, что профилактическая работа дает результат.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ