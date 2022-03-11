«Женщина года-2022» Мозырского НПЗ

Награды профсоюзного конкурса Мозырского НПЗ «Женщина года» нашли своих обладательниц. Чествование победительниц прошло в торжественной и, в то же время, по-семейному теплой обстановке. Мероприятие, уже традиционно, приурочили к празднованию Международного женского дня.

Любящая мама, профсоюзный активист и незаменимый работник. Прекрасная и талантливая современная женщина, которая удивительным образом успевает всё. А еще – обязательно находит время вдохновлять своим примером других. Именно такие заводчанки ежегодно становятся обладательницами титула «Женщина года».

Победительницы профсоюзного конкурса – разные, но, по-своему, прекрасны и успешны на работе, дома, в общественных делах. «Женщина-мать» Екатерина Плескач воспитывает троих детей и уверяет, главный секрет хорошей семьи – любовь друг к другу. Обладательница приза «За сохранение национально-культурного наследия» Наталья Бубен – активна в работе и профсоюзной жизни. А еще знает главное лекарство от стресса.

Кстати, тему сильных женщин за вечер поднимали не единожды. Одна из номинаций – «Слабая женщина в сильной профессии». Победу в ней одержала Ольга Братковская.

У немногочисленных мужчин в этот вечер была особая миссия: они вручали призовые статуэтки, цветы и подарки главным виновницам торжества. И искренне поздравляли всех заводчанок с Международным женским днем.

Отметить роль женщин в обществе, вклад в развитие нефтегиганта — позиция у профсоюзного конкурса «Женщина года» неизменна, как и сама сила красоты и ума.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ