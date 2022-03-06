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Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

В Мозырскую горбольницу доставили украинку с огнестрельным ранением. С ней была 15-летняя дочь. Как произошла трагедия, и кто оказывал помощь, женщина рассказала съемочной группе телеканала «Мозырь».

6 марта 2022, 15:15

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