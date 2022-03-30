В Гомеле назвали лучшие учреждения здравоохранения области. Среди победителей – Мозырская центральная городская поликлиника

Итоги смотра-конкурса среди учреждений здравоохранения Гомельской области подвели на итоговой коллегии главного управления здравоохранения региона. Награды присуждались коллективам учреждений здравоохранения различного уровня. Так, по итогам работы в 2021 году, среди коллективов центральных городских поликлиник, центральных районных больниц с численностью населения 50 тысяч жителей и более диплом 1 степени – у коллектива Мозырской центральной городской поликлиники (главный врач – Наталья Тишкова). Признание на уровне области дается нелегко. Кадры, материальная оснащенность, показатели – при оценке учитывается множество слагаемых. Некоторые из них заметны пациентам, некоторые не так очевидны. В смотре-конкурсе обязательными условиями участия являются высокие показатели трудовой и исполнительской дисциплины, состояние охраны труда и техники безопасности, выполнение основных показателей социально-экономического развития. Также учитывались работа в условиях пандемии COVID-19, выполнение плановых объемов медицинской помощи населению за счет средств бюджета, благоустройство территорий и многое другое.