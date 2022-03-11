«Супербабушка-2022» Центра территориального обслуживания населения

Конкурс «Супербабушка» прошел среди подопечных отделения дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста ТЦСОН Мозырского района. Праздник организовали в зале «Сити-Центра». На нем побывала наша съемочная группа.

Конкурс «Супербабушка» для подопечных отделения дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста Территориального Центра социальной защиты населения проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли участи 6 прекрасных женщин. Не важен рост, вес и пропорции фигуры, зато очень важны позитив, энергичность и творческие способности. Свои способности и качества участницы демонстрировали на различных этапах: музыкальная визитка, танцевальный конкурс, конкурс пародий и модное дефиле. Кстати, именно последний этап стал самым ярким моментом праздника.

Конкурс «Супербабушка» – это конкурс красоты. Но не только внешней, хотя, безусловно, все участницы выглядели великолепно. Это конкурс красоты душевной, праздник женского очарования и грации. Претендентки на звание «Супербабушка» считают, что возраст – не помеха жизнелюбию и активному образу жизни. Кто-то из них вышел на сцену в первый раз, кто-то уже завсегдатай таких мероприятий.

Жюри пришлось нелегко. В итоге, все участницы конкурса стали обладательницами различных титулов. Определили самую энергичную, самую гламурную, самую современную, обаятельную и саму веселую. Звание «Супербабушка» получила участница, сочетающая в себе все эти качества – Наталья Прус. Наталья Васильевна рассказала, что самым тяжелым для нее стал танцевальный конкурс. Наталья Васильевна всю жизнь проработала воспитателем детского сада. В этом конкурсе она приняла участие во второй раз.

Активные и жизнерадостные, все женщины, принявшие участие в конкурсе, находят время не только для того, чтобы окружить своей безграничной любовью детей и внуков, но и жить ярко. Конкурс «Супербабушка» завершился. Теперь женщинам, подопечным отделения Территориального центра, теперь нужно снова выбирать наряды и продумывать свой выход, чтобы в следующем году опять блистать на подиуме и бороться за звание, которое каждая из них и так уже заслужила.