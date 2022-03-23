Сегодня в районе стартовала посевная кампания

Посевная кампания для аграриев – это основа основ. Дело весьма ответственное. В Слободском имени Ленина знают, что посеешь, а еще и как посеешь, то и пожнешь. Землю хорошо питают, вносят органику и минералы, а еще культивируют и дискуют.

Дмитрий Мазицкий работает в Слободском четвертый сезон. Молодой специалист за эти годы усвоил, хорошая зарплата после уборочной напрямую зависит от качества работ на посевной.

Для горожан – огромное бескрайнее поле, для механизатора – фронт работ. Прокультивировать 50 гектаров за смену – легко.

В ходе посевной работает настоящая команда. Прежде – внести удобрения, а дальше дело за культиватором. Как у хозяйки – скатерти, так у аграриев – поле. Все должно быть под линейку гладким, это облегчит сев и закроет влагу. От ее нехватки страдают каждый год. И пока одни удобряют и «гладят» поля, другие следом же сеют.

К севу приступили 23 марта и в Козенках-Агро. Местный механизатор Александр Сузько признался, за зиму соскучился по работе в поле. Сегодня у него на повестке дня овес. Под него в хозяйстве отведено 80 гектаров.

В севе мелочей нет. А вот отклонение от оптимальных сроков может привести к недобору урожая. Причем, потери гарантирует как спешка, так и промедление. Поэтому в Козенках-Агро к каждому полю подходят индивидуально. Главное сейчас – успеть сохранить влагу.

«Ключ на старте» и 100% готовность к севу во всех хозяйствах района. Овес, ячмень, тритикале, картофель, кукуруза, гречиха, горох и тыква. Работы хватит. И она действительно будет тяжелая, от зари до зари. В таком ритме труженики села будут работать до середины осени. Чтобы потом с чувством выполненного долга отлично отдохнуть на Дожинках.