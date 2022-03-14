Нерест – особый период в жизни водных обитателей. В реках и озерах –

благоприятные условия, к которым приспособлен тот или иной вид рыбы. У большинства пресноводных рыб, обитающих в наших водоемах, нерест проходит с весны до начала лета.

Мозырская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует о том, что в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства на водоемах и водотоках Гомельской области с 20 марта по 18 мая установлен запрет на вылов всех видов рыбы, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком с берега в светлое время суток. В указанный период запрещается использование маломерных судов и судов с двигателями в рыболовных угодьях. В случае необходимости возможно использование маломерных судов и судов с двигателями для передвижения по водному объекту в хозяйственных, транспортных и иных целях по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами, а также с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, полномочными принимать решение о разрешении использования таких судов в рыболовных угодьях в сроки запрета. Следовательно, лица, нарушившие в процессе ведения рыболовного хозяйства и рыболовства правила и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы охраны и использования рыбных ресурсов, будут нести административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами. При незаконном изъятии или уничтожении рыбы в сроки, когда ее изъятие или уничтожение запрещено, вред исчисляется в тройном размере, а в случае применения орудий ловли, принцип работы которых основан на использовании электромагнитного поля, ультразвука или взрыва, вред исчисляется в пятикратном размере по каждому изъятому или уничтоженному виду рыбы. Граждане, у которых имеются запрещенные орудия рыболовства, могут добровольно сдать их в Мозырскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира, тем самым освободив себя от административной ответственности и оградив себя от неприятных событий, обратившись в Мозырскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Мозырь, ул. Рыжкова, 17, тел. 8(0236)23-64-97, 8(029)841-44-33.