Посевная в экс-базе «Криничная» – на старте. Дождаться осталось только ночного плюса – прогнозы благоприятные

Аграрии Мозырщины готовятся к посевной-2022. Механизаторы заканчивают технические работы, инженеры – последние приготовления. Экс-база «Криничная» необходимым, а это в том числе и горюче-смазочные материалы, укомплектована на 100%. Дождаться осталось только ночного плюса – прогнозы благоприятные.

Посевная в экс-базе «Криничная» – на старте. На мехдворе на солнце сверкает приготовленная техника – тракторы, посевные агрегаты, погрузчики. После прошлогодней уборочной работы здесь не прекращались. Перебрали и смазали каждую деталь сельскохозяйственных машин, ведь простои во время посевной и уборочной дорогого стоят. В прямом смысле слова. В ожидании посевной на мехдворе – 12 единиц техники, которые непосредственно будут участвовать в проведении весенней кампании. Готовность номер один и когда весенняя погода даст добро, почва прогреется, аграрии называют этот агро-рубеж «физической спелостью», сразу приступят к работе.

5 327 гектаров – площади пашни у экс-базы «Криничная» внушительные. Подкормка нужна сейчас озимым зерновым и рапсу, а также многолетним травам. Эти культуры занимают более двух тысяч гектаров. Их подкармливают минеральными удобрениями. Органическесик удобрения с заделкой вносятся под кукурузу и картофель. Процесс однозначно трудоемкий и не быстрый. Этот «Амкадор» за рабочий день ковш поднимает до 7 тысяч раз.

Особенность этого года – новые культуры. В январе 2022 к хозяйству был присоединен Ельский консервный завод. Так что на полях экс-базы появится зеленый горошек, морковь, кабачки и тыква. Впереди много работы. Ее не бояться, аграрии – люди, привыкшие к трудностям, с запасом сил. Каким будет урожай этого года, сейчас зависит от многих факторов. В свою очередь в экс-базе настроение оптимистичное. Здесь к посевной кампании планируют приступить в ближайшие дни, когда почва прогреется до нужных температур.