«Пал или пропал». МЧС уже проводит активную профилактическую работу против палов сухой растительности

Весна – пожароопасный период. МЧС уже проводит активную профилактическую работу – спасатели предупреждают владельцев частных домов и дачников о том, что выжигание сухой растительности в нарушении правил может стать причиной трагедии.

Актуальный лайфхак от МЧС – «Пал или пропал». Это емкий лаконичный девиз профилактической кампании, которую ежегодно спасатели проводят весной. Сезон едва начался, а уже в Гомельской области 2 смертельных случая гибели людей при выжигании сухой растительности. Белорусские спасатели ежедневно получают более 100 звонков с сообщениями о пожарах в экосистемах – это лесные и торфяные пожары, а также загорания травы и кустарника. Палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Иван Шавловский – дачник с многолетним стажем. Говорит, пожары в экосистемах – настоящее бедствие. Рядом с дачей Ивана Григорьевича заросшее озеро. Рачительный хозяин траву напротив своего участка регулярно выкашивает. В прошлом году на дачах за новым мостом произошел пожар. Огонь распространялся молниеносно, горели дома. Кстати, пострадали именно заросшие участки. Спасатели предупреждают, для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации: ни в коем случае не жечь траву. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Только в безветренную погоду, вдалеке от зданий, леса или скирд соломы, следить за огнем и под рукой иметь огнетушитель или ведро с водой, на всякий пожарный.