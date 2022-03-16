О вопросах трудоустройства и занятости населения накануне говорили в Мозырском райисполкоме. Там прошел семинар-учеба для представителей разных организаций района.

На семинар-учебу по актуальным вопросам трудоустройства и занятости населения пригласили представителей государственных предприятий и организаций Мозырского района. На повестке дня – реализация норм Декрета №6, который был принят и вступил в силу в октябре прошлого года. Цели документа — повышение кадрового потенциала государственных органов и организаций, а также реализация изменений, внесенных в Трудовой кодекс.

Собравшиеся подробно обсудили порядок применения норм Декрета №6 и вопросы, возникающие при его реализации. Говорили также о реализации норм Декрета №3 «О содействии занятости населения», мерах содействия в трудоустройстве безработным. Только в 2021 году в поисках работы в управлении обратилось 2192 человека. В качестве безработных зарегистрированы 806 человек. Всего трудоустроены – 1711.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ