На базе Мозыря начал работу областной семинар-фестиваль педагогических идей «Весенние встречи». Тема двухдневного мероприятия – «Совершенствование профессионального мастерства педагогов в процессе аттестации».

Весенние каникулы. Школьники набираются сил перед последней четвертью учебного года, а вот педагоги сами сели за парты, для совершенствования своего профессионального мастерства. Первый день областного семинара-фестиваля педагогических идей проходит в средней школе № 11. Работа идет по секциям. Для музыкальных руководителей, для воспитателей дошкольных учреждений, для учителей биологии, физики, истории, в общем, для всех предметников.

Учитель должен постоянно учиться. Самосовершенствование и самореализация. Понятие «профессионализм» – это не просто доскональное знание преподаваемого предмета, педагог важен как личность, который должен нести умное, доброе, вечное. Передавать знания и одновременно воспитывать. Подобного рода мероприятия позволяют процесс обучения сделать эффективнее посредством живого обмена опытом. К современным детям – современные подходы. Каждый учитель в идеале должен стараться сделать процесс обучения наиболее эффективным. Многие разрабатывают собственные методики. Наравне с традиционным подходом внедрять инновации и нестандартные технологии. Областной семинар – фестиваль педагогических идей «Весенние встречи» проводится на протяжении двух дней. В первый день педагогов принимала 11 школа, во второй – образовательной площадкой станет соседнее учреждение – школа № 13.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ