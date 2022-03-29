Мозырский районный Совет ветеранов отмечает юбилей – 35 лет со дня образования

Мозырский районный Совет ветеранов отмечает юбилей – 35 лет. Как и любое праздничное мероприятие, на торжественном пленуме было много теплых речей, поздравлений и пожеланий, гостей, подарков и, конечно, отметили активистов и тех, с кем Совет ветеранов долго и плодотворно сотрудничает.

В малом зале драмтеатра многолюдно. Нарядные, позитивные, в самом расцвете сил, готовые делиться своим опытом и знанием, так сказать, золотой фонд Мозырщины. Районный Совет ветеранов с так сказать, коллегами-активистами со всей республики, отмечает юбилей – 35 лет, 27 марта 1987 считается датой образования Белорусского общественного объединения ветеранов. Торжественный пленум проходил одновременно официально и по-семейному душевно. Поздравительные речи, теплые пожелания, многочисленные гости, цветы, подарки.

В первых рядах – почетные ветераны. В зале много и представителей других общественных объединений, с кем давно и плодотворно сотрудничают – Красный Крест, Фонд мира, БРСМ. Юбилей стал поводом собрать в одном месте партнеров и активистов. В составе Мозырского районного Совета ветеранов 117 первичных организаций, на учете состоит более 31 тысячи инициативных и неравнодушных людей, которые и на заслуженном отдыхе продолжают активную общественную деятельность.