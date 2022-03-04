Много добрых слов, цветов и улыбок. В Городском Дворце культуры состоялся традиционный прием женщин

Яркие, трудолюбивые, энергичные… В канун Международного женского дня в Городском Дворце культуры собрались представительницы прекрасной половины района. Женщины, которые трудятся в разных отраслях, которые в каждом деле проявляют себя, как настоящие профессионалы. Прием по случаю 8 Марта ежегодно носит неформальный характер. За столами нарядные женщины, которых поздравляют такие же красивые дамы. Не секрет, что во главе района, депутатского корпуса и многих мозырских центральных структур стоят именно представительницы прекрасного пола. Поздравление в таком формате проходит уже в пятый раз и с каждым годом в этом зале становится все больше женщин-руководителей. С поздравлением ко всем присутствующим обратилась председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Ее слова были адресованы, в том числе, ко всем мозырянкам.

Почетной грамотой Мозырского райисполкома наградили директора ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надекс» Екатерину Ермоленко.

Подобный прием для женщин области чуть раньше состоялся в Гомеле. На нем награду в номинации «Активная гражданская позиция» вручили педагогу Мозырского центра дополнительного образования детей и молодежи, художественному руководителю детско-юношеского ансамбля народного, эстрадного танца «Палеская зорачка» Елене Руденко. Активисток Мозырщины на приеме осыпали теплыми словами и искренними пожеланиями. Свой творческие подарок женщинам района преподнесли юные и взрослые исполнители.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ