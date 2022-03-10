Минобороны: белорусам рассылают липовые повестки о мобилизации. В военном ведомстве и показали, как они выглядят. Проинформировали, что подлинные повестки не подлежат нумерации, заверяются гербовой печатью, а в тексте повестки указываются ссылки на существующие нормативные правовые акты и в целом, они имеют совершенно другую форму установленного бланка. В случае получения повестки граждане Республики Беларусь имеют возможность уточнить информацию в соответствующем военном комиссариате. И в случае отсутствия законных оснований для прибытия в военный комиссариат имеют право обратиться в органы внутренних дел с целью установления виновных лиц.