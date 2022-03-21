Министр образования Беларуси Андрей Иванец побывал в Мозыре с рабочим визитом. В программе – посещение профессионального лицея строителей и встреча с руководящим активом педагогической отрасли.

Современный рынок труда диктует правила не только опытным специалистам, но и тем, кто стоит в начале профессионального пути. Все больше при приеме на работу котируются обладатели рабочих специальностей. А значит, с каждым годом повышается ценность профессионально-технического образования. В рамках рабочего визита на Мозырщину министр образования подобно ознакомился с деятельностью местной кузницы рабочих кадров – государственным профессиональным лицеем строителей. За годы существования здесь подготовлено свыше 7000 специалистов, среди них – немало победителей конкурсов профессионального мастерства. Местные выпускники среди предприятий региона нарасхват. После посещения мастерских – встреча с руководящим активом районной системы образования. Среди обсуждаемых вопросов – подготовка кадров для регионов и их закрепляемость, профориентация школьников, новшества образовательной системы. На вопросы присутствующих, кроме министра образования, отвечали начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов и председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяна Якубович.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ