К посевной готовы. «Козенки-Агро»

Посевная-2022 – на старте. Хозяйства Мозырского района готовятся активно выводить технику на поля. У каждого – свои посевные площади и свои задачи. Так, в «Козенки-Агро» в этом году 30 гектаров выделяют под гречиху. Что еще в «меню» аграриев, расскажем в следующем сюжете.

На мехдворе хозяйства «Козенки-Агро» работы не прекращались с осени. Технические работы опытные механизаторы проводят всегда тщательно – простои во время посевной и уборочной стоят дорого. На предстоящий сезон «Козенки-Агро» укомплектовано на 100%: есть горюче-смазочные материалы, готовы удобрения. Приступить к севу готовы были еще неделю назад, ждали только ночного плюса.

Яровой клин аграриев «Козенки-Агро» — 385 гектаров. Ставку делают на озимые культуры – под них выделены самые большие площади. Будут пробовать в сезоне и нечто новое: впервые посеют гречиху.

Гречиха – культура теплолюбивая, а значит, и сеять ее будут в числе последних. Гораздо раньше займутся однолетними травами – под этот зеленый корм выделено 460 гектаров сельхозугодий. В прошлом году погода серьезно ударила по планам аграриев. В сезоне-2022 земледельцам предстоит сделать всё возможное, чтобы получить хорошую урожайность, даже в экстремальных климатических условиях.