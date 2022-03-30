Генеральный директор «Белагросервис» лично приехал вручить почетный знак токарю «Мозырьтехсервиса» Олегу Сидоренко

Спасибо за труд и преданность делу. Сегодня эти слова неоднократно звучали на «Мозырьтехсервисе». Руководство головного республиканского предприятия приехало лично, что бы поздравить простого токаря Олега Александровича Сидоренко.

Станислав Юркевич, генеральный директор республиканского объединения «Белагросервис» лично приехал вручить «Почетный знак» токарю «Мозырьтехсервиса» Олегу Александровичу Сидоренко. Такое внимание к персоне простого рабочего абсолютно не случайно. Ведь рабочий – абсолютно не простой. Уникальный человек, безупречный работник, мудрый наставник – вырастил целую плеяду специалистов. За ним тянуться коллеги и ценит и уважает начальство. Представьте, в 72 года отстоять смену около станка. Причем работать так, чтобы руководство и на пенсию отпускать не хотело, и еще и планы на юбилей строило. Наград много не бывает, тем более, когда есть за что. Председатель Совета ветеранов республиканского объединения «Белагросервис» Николай Лабушев на рабочую робу токаря прикрепил еще один наградной знак – «Почетный ветеран».

Трудовой ресурс Олега Александровича даже в 72 не исчерпан. Впрочем, как и ресурс наград. Руководство из Минска призналось, место на Доске почета найдется и для мозырского токаря Сидоренко, и для его директора Алексея Баранова.

А после того, как церемония награждения завершилась, Олег Александрович вернулся к своему станку, ловить те самые сотые доли миллиметра металла.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ