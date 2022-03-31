Епископ Туровский и Мозырский Леонид пообщался с украинскими мигрантами

Бульвар Юности. 20. Этот адрес хорошо знаком всем неравнодушным мозырянам. Общежитие нефтеперерабатывающего стало временным домом для людей, которые покинули свою страну из-за военных действий. Сегодня их навестили представители Туровско-Мозырской епархии.

Мозыряне продолжают оказывать помощь вынужденным мигрантам из Украины. Сегодня здесь, в общежитии на бульваре Юности, проживают 20 человек. Семьи с детьми и пожилые люди. Мамы, дети которых получили ранения и сейчас находятся в больнице. Взрослые мужчины и женщины, которые вынуждены были бросить дома и устоявшийся быт в поисках мира вокруг.

В гости представители Туровско-Мозырской епархии приехали, конечно, не с пустыми руками. Привезли продукты питания, сладости для детей, подгузники, обувь. Но главным в этой встрече стало общение: теплый душевный разговор длился около часа. После каждый желающий смог пообщаться с епископом тет-а-тет.