24 марта – День борьбы с туберкулезом. Информационные лекции провели сотрудники Мозырского тубдиспансера в учреждениях образования

4 марта в мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Палочку Коха, возбудителя туберкулеза, выделили еще в 1882 году. С тех пор борьба с заболеванием не прекращается. В канун дня профилактики сотрудники Мозырского межрайонного противотуберкулезного диспансера побывали в учреждениях образования с информационными лекциями.

В Мозырском педагогическом университете прошло мероприятие, посвященное Дню борьбы с туберкулезом. Опасное заболевание существует столько же, сколько существует человечество. И даже несмотря на новые вызовы времени, туберкулез остается актуальной проблемой, профилактика которой не менее и даже более важна, чем само лечение. Медицинскую лекцию для будущих педагогов постарались максимально насытить полезной информацией. Признаки, профилактика, симптоматика, способы распространения и раннее выявление, меры, направленные на повышение защитных сил организма… Знания в вопросе здоровья – это хорошее оружие. В ближайшее дни профилактические мероприятия пройдут во многих учреждениях образования. Врачи будут вооружать знаниями всех, кому небезразлично собственное здоровье.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ