Заседание совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный» прошло на базе кинотеатра «Мир». На рассмотрение, как обычно, вынесли вопросы профилактического характера, наиболее актуальные для микрорайона. Самая горячая тема – злоупотребление спиртным. Одной из первых для разговора пригласили молодую женщину. В списках неблагополучных она прописалась давно. Все начиналось с учета в инспекции по делам несовершеннолетних. Теперь молодая мозырянка уже сама имеет детей. Но мамой является только номинально. Даже несмотря на то, что находится под постоянным контролем заинтересованных служб. Профилактическая работа и нравоучения дают лишь кратковременный результат.

Главный вопрос для собравшихся, как оградить детей от, так сказать, пагубного влияния, и есть ли необходимость их изъятия. В данном случае пока вопрос решили в пользу сохранения семьи. Всего на заседании рассмотрели четыре вопроса. Большинство, так или иначе, связаны со злоупотреблением спиртными напитками.

Заседание совета проходит каждый месяц. В составе комиссии – представители милиции, педагоги, сотрудники жилищно-эксплуатационных служб, руководители предприятий и организаций. Совет призван координировать работу всех служб, чтобы вместе решать задачи по профилактике правонарушений и преступлений.