Заседание совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный» прошло на базе кинотеатра «Мир». На рассмотрение, как обычно, вынесли вопросы профилактического характера, наиболее актуальные для микрорайона. Самая горячая тема – злоупотребление спиртным. Одной из первых для разговора пригласили молодую женщину. В списках неблагополучных она прописалась давно. Все начиналось с учета в инспекции по делам несовершеннолетних. Теперь молодая мозырянка уже сама имеет детей. Но мамой является только номинально. Даже несмотря на то, что находится под постоянным контролем заинтересованных служб. Профилактическая работа и нравоучения дают лишь кратковременный результат.
Главный вопрос для собравшихся, как оградить детей от, так сказать, пагубного влияния, и есть ли необходимость их изъятия. В данном случае пока вопрос решили в пользу сохранения семьи. Всего на заседании рассмотрели четыре вопроса. Большинство, так или иначе, связаны со злоупотреблением спиртными напитками.
Заседание совета проходит каждый месяц. В составе комиссии – представители милиции, педагоги, сотрудники жилищно-эксплуатационных служб, руководители предприятий и организаций. Совет призван координировать работу всех служб, чтобы вместе решать задачи по профилактике правонарушений и преступлений.
Заседание совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный»
Заседание совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный» прошло на базе кинотеатра «Мир». На рассмотрение, как обычно, вынесли вопросы профилактического характера, наиболее актуальные для микрорайона. Самая горячая тема – злоупотребление спиртным. Одной из первых для разговора пригласили молодую женщину. В списках неблагополучных она прописалась давно. Все начиналось с учета в инспекции по делам несовершеннолетних. Теперь молодая мозырянка уже сама имеет детей. Но мамой является только номинально. Даже несмотря на то, что находится под постоянным контролем заинтересованных служб. Профилактическая работа и нравоучения дают лишь кратковременный результат.