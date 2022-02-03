В Мозыре – нашествие динозавров! Обосновались они в супермаркете «Евроопт Super» на Притыцкого, 8 (2-ой этаж, бывший «Терем»). И всех приглашают к себе в гости!

Научно-фантастический фильм «Парк юрского периода» вышел в далеком 1993 году. Благодаря ему 90-е стали новой эпохой динозавров. В 21 веке древние ящеры вновь завладели нашей планетой. Эти загадочные существа, которые жили много миллионов лет назад, в особенности притягивают детей. У юных мозырян есть уникальная возможность увидеть их в «Динопарке-2». Птеродактиль, стегозавр, овираптор и многие другие. Это не выставочные экспонаты, это аниматроники, роботизированные динозавры. Они моргают, двигаются, издают звуки и даже дышат. Погладить, заглянуть доисторической рептилии в глаза и в клыкастую пасть, посидеть в гигантском яйце, покататься и даже побывать в зубах у хищника. Впечатления точно останутся, как и десятки фото, которые наберут в соцсетях многочисленные лайки. От этой выставки дети в восторге.

Здесь можно не только увидеть оживших доисторических рептилий, но и узнать тайных их далекой жизни. При каждом экспонате есть детальное описание. В ДИНОПАРКЕ-2 работают развлекательные аттракционы и шикарные фотозоны, а еще можно приобрести памятные сувениры. Такого в Мозыре еще не было! Все динозавры из «ДИНОПАРКА -2» в Мозыре впервые! Динозавры ждут вас в будние дни с 11 до 19, в выходные дни с 11 до 20 , место дислокации рептилий ул.Притыцкого, 8, супермаркет «Евроопт Super» (2-ой этаж, бывший «Терем»).

Стоимость билетов:

в будние дни:

взрослый — 7 руб.,

детский — 6 руб.;

в выходные:

взрослый — 8,

детский — 7 руб.

Справки по телефону:

+375298226646