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Рубрика: Новости

Утвержден график приема граждан руководством Мозырского районного исполнительного комитета и Совета депутатов на февраль

1 февраля 2022, 18:18

Согласно утверждённому графику приема граждан руководством Мозырского райисполкома и Совета депутатов, в феврале встречи с мозырянами запланированы на регулярной основе. Так, председатель райисполкома Елена Павлечко прием граждан в феврале проведет дважды: 9-го и 23-го числа. Председатель Районного Совета депутатов Галина Кудина – 16 февраля. В графике обозначены даты приема граждан заместителями председателя и управляющим делами райисполкома. Время приема: с 8 до 13 часов. Предварительно нужно записаться по указанным телефонам.

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