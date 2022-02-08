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Рубрика: Новости

Устанавливаются личности двух мужчин

8 февраля 2022, 17:41

Устанавливаются личности двух мужчин, которые 29.02.22 около 22:10 явились свидетелями произошедшего конфликта около магазина «Белые росы», расположенного по ул.Интернациональная.
Если вы узнали мужчин, просьба позвонить по тел. 8033 315 33 03 либо 102

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