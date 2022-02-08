Устанавливаются личности двух мужчин, которые 29.02.22 около 22:10 явились свидетелями произошедшего конфликта около магазина «Белые росы», расположенного по ул.Интернациональная.

Если вы узнали мужчин, просьба позвонить по тел. 8033 315 33 03 либо 102