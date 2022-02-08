Устанавливаются личности двух мужчин, которые 29.02.22 около 22:10 явились свидетелями произошедшего конфликта около магазина «Белые росы», расположенного по ул.Интернациональная.
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Рубрика: Новости
Устанавливаются личности двух мужчин
8 февраля 2022, 17:41
Устанавливаются личности двух мужчин, которые 29.02.22 около 22:10 явились свидетелями произошедшего конфликта около магазина «Белые росы», расположенного по ул.Интернациональная.