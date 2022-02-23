ОАО «Мозырьсоль» посетил с рабочим визитом губернатор Гомельской области Иван Крупко

Результаты модернизации, объемы производства и реалии жизни коллектива крупного промышленного предприятия. Об этом и не только шла речь во время визита председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко на «Мозырьсоль». С генеральным директором завода Владимиром Дворником и председателем Мозырского райисполкома Еленой Павлечко обсудили эффективность работы, экспортную составляющую, увеличившиеся темпы производства.

Экскурсию для губернатора провели по одному из самых крупных участков предприятия — цеху №3. Здесь готовую продукцию предприятия фасуют и затаривают перед отправкой заказчикам. Именно здесь идет контроль за весом товара, чтобы ни один из потребителей не усомнился ни в качестве, ни в количестве. В большинстве своем, процесс фасовки автоматизирован. Интерфейс программного обеспечения детализирован, максимально удобен для операторов. В январе этого года в цеху завершена модернизация: установлена и запущена новая линия фасования и упаковывания.

2022-й «солевики», действительно, начали с хорошими показателями. В том числе, перешагнув порог средней заработной платы в 2000 рублей. К слову, способность руководства «Мозырьсоль» выстроить долгосрочную перспективу развития отмечают на самых высоких уровнях.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ