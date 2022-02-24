«Горячая линия» Комитета госконтроля

Порядок в лесах под контролем Комитета государственного контроля. 28 февраля на телефонную горячую линию просят звонить граждан, располагающих информацией о бесхозяйственности в лесных массивах.

«В рамках контроля за наведением и поддержанием порядка в лесах Комитет государственного контроля Гомельской области 28 февраля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 09.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-71 и 23-83-73 могут сообщить об обнаруженной в лесу ветровально-буреломной древесине, заготовленной лесопродукции, приходящей в негодность, свалках, а также фактах незаконной вырубки леса и вывозке древесины.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования».