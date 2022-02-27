27февраля горел гараж на Пролетарской. В результате пожара поврежден легковой автомобиль «Фольксваген Гольф»

За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 4 пожара, на которых уничтожено 1 строение, повреждена 1 единица техники. Работниками МЧС на акватории (люди провалились под лед) спасены 2 человека. На оказание технической помощи спасатели выезжали 9 раз.

27.02.2022 в 08-38 поступило сообщение о пожаре кирпичного гаража в г. Мозыре по ул. Пролетарской. В результате пожара повреждены легковой автомобиль «Фольксваген Гольф», 1991 г.в., стены и имущество в гараже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.