2.02.2022. Двойка – символ любви, дипломатии и отношений. В Мозырском ЗАГСе в среду был свадебный аншлаг

Зеркальные даты – комбинация цифр весьма редкая. Самые любознательные подсчитали, что в нашем тысячелетии их всего 60. Одна из них –22.02.2022. И вообще, нынешний февраль богат на красивые даты. Причем даты красивые как визуально, как и по смыслу. Если верить нумерологам, двойка – символ любви, дипломатии и отношений. Неудивительно, что вчера, 02.02.2022, не смотря на будний день, в Мозырском ЗАГСе был аншлаг.

Магия чисел. Уже давно свадебный тренд – это не просто креативно подготовить торжество, а еще выбрать красивую дату, 02.02.2022 — дата зеркальная для месяца, дня и года. Подобное событие произойдет только через 100 лет. Несмотря на то, что 2 февраля выпало на среду, в Мозырском ЗАГСе 8 пар решили связать себя узами брака. Среди них Тимур и Дарья Евсюковы.

В день 5-ти двоек, 02.02.2022, самой юной мозырской невесте 18. Помимо молодежи, браки заключили и более опытные молодожены, которым слегка за 60. Любви и вере в волшебство все возрасты покорны. 20 лет назад, 02.02.2002, в Мозырском ЗАГСе поженились 10 пар. Из них 4 оформили развод, а вот 6 отпраздновали сейчас фарфоровую свадьбу. Такая вот статистика, совершенно обычная, как и для всех дней, но все же оптимисты увидят, что явный перевес на стороне семейных долгожителей. Это тот случай, когда главное верить, а еще всячески стараться вместе преодолеть все нюансы совместной жизни, ведь это тоже работа. Кстати, впереди еще одна красивая дата – 22.02.2022. Это будет вторник. Несмотря на это, уже 5 пар изъявили желание зарегистрировать свои отношения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ