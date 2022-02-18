18 медалей по информатике — результат выступления белорусских школьников на международной Жаутыковской олимпиаде.

18 Международная Жаутыковская олимпиада проводилась с 15 по 23 февраля в дистанционном формате с хостингом в Казахстанском городе Алматы. В олимпиаде по информатике приняли участие 310 школьников, представлявших учебные заведения общего среднего и дополнительного образования из 20 стран.

В каждый из двух туров соревнования за пять часов участники должны были разработать по предоставленным условиям три программы. В Беларуси специальные площадки для участия в олимпиаде были организованы в Бресте, Витебске, Гомеле, Минске, Мозыре.

23 февраля были подведены итоги олимпиады. 18 белорусских школьников отмечены медалями олимпиады по информатике. Лучшим среди белорусов на ней стал Станислав Полынь из КЮП Мозыря, он набрал большее количество баллов, чем остальные белорусские участники, и награждён золотой медалью соревнования. Ещё четыре белорусских школьника награждены золотыми медалями.