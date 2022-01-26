«В режиме правды». Парламентарий Игорь Марзалюк встретился с мозырянами

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк встретился с мозырянами.

Тот, кто идет революционным путем, никогда не выигрывает. Эту мысль не единожды повторял на встрече с мозырянами председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк. Местные власти, представители предприятий, организаций, учебных заведений собрались в Городском дворце культуры, чтобы вместе обсудить законодательные особенности нового проекта Конституции. Целая серия встреч проходит «В режиме правды».

Игорь Александрович профессиональный историк, он доктор исторических наук, профессор, политик. Человек с активной жизненной позицией. Поэтому закономерно, что акцент на нынешней встрече сделал на исторической правде.

Как парламентарий, Игорь Александрович входит в состав Конституционной комиссии. Отметил, что все изменения и дополнения вызваны течением времени. Но основной закон страны сохранит свою социальную направленность. Выступление Марзалюка подкреплялось фактами и слайдами, конкретными примерами. Он высказывал свое мнение и свое видение нынешней ситуации. По окончании своего выступления Игорь Александрович ответил на вопросы аудитории.