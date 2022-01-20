Статьи обновленной Конституции обсудили с коллективом Мозырского домостроительного комбината. Диалоговая площадка состоялась при участии депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентины Назаренко, а также заместителя председателя Мозырского райисполкома Дмитрия Миллера.

Обсуждение обновленной Конституции в эти дни проходит во всех коллективах предприятий и организаций Мозырского района. На этот раз диалоговая площадка под названием «Конституция: в будущее вместе» прошла на Мозырском ДСК. Проект изменений и дополнений был официально опубликован на Национальном правовом портале 27 декабря. Разъяснять, что именно поменялось в новом своде законов, какими статьями его дополнили – первоочередная задача парламентариев. Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь такие встречи проводит ежедневно и не один раз. Ее задача – грамотно донести до граждан целесообразность и своевременность предложенных поправок. Во время встречи Валентина Назаренко подробно остановилась на каждой предложенной поправке. Свое мнение по вопросам изменений с трибуны высказал и заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер. Свое суждение о самых важных поправках высказала и заместитель директора Мозырского ДСК Ольга Соболева. Диалоговые площадки по теме новой Конституции дают возможность услышать экспертное мнение и сформировать собственное отношение к необходимости трансформации основного закона. Кроме общечеловеческих канонов, в новой Конституции заложены основы регулирования правовой, политической и экономической системы государства, а так же отражены современные взгляды на устройство общества и государства.