В художественной галерее «Очарованные родным краем», которая работает в центральной библиотеке им. Пушкина, состоялась персональная выставка мозырского художника Юлия Зборовского. На мероприятии собралась творческая элита района.

Взглянуть на мир через призму таланта, глазами художника Юлия Зборовского мозыряне и гости города могут, посетив художественную галерею «Очарованные родным краем» в центральной библиотеке им. Пушкина. На открытие выставки пришли коллеги Юлия Францевича. Среди них художники, чьи персональные выставки здесь уже состоялись. И многие из них оставили в подарок библиотеке свои работы. В знак благодарности им вручили дипломы дарителей.

В галерее библиотеки выставлено 17 работ Юлия Зборовского. Холст и пластик, гипс, эмаль и масло… Выполненные на разных основах разными материалами они объединены общим видением. Здесь нет фотографического отображения действительности. В основе творческой коллекции картин – портреты и сюрреалистические сюжеты, в центре которых – лица близких для художника людей. Мама, сестра, дочь… Сразу несколько картин посвящены жене Ольге.

Не зеркалить людей, а отражать их и свое душевное состояние. Художник признается, никогда не делает эскизов или черновиков, работы рождаются прямо на холсте. Организаторы говорят, выставка действительно необычная. Работы будоражат сознание, заставляют вглядываться в детали, задумываться над сюжетом. Мозырян приглашают составить свое впечатление о работах талантливого земляка. Выставка открыта для всех посетителей.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ