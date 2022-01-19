Окунание в ледяную прорубь, ароматная уха и горячий чай. Крещение на гребной базе

Одна из самых популярных прорубей, иорданей – на территории гребной базы в Новиках. Здесь всегда многолюдно и с каждым годом количество желающих окунуться только увеличивается. Крещенских смельчаков здесь ждут и традиционно готовятся.

К преданным поклонникам купели на гребной присоединяются и новички. Впрочем, кто со стажем, а кто окунается в первый раз можно узнать только во время интервью. Все обряд омовения совершают довольно смело и уверенно. Окунаются в иордань по-разному: кто-то крестится, а кто-то нет. Для кого-то важно, несмотря на холод, опуститься под воду именно три раза, а для кого-то главное — перебороть себя и окунуться хотя бы раз. Но все, с кем мы говорили, примерно одинаково описывают свои ощущения: «очищение», «заряд энергией» и «перерождение». Кстати, короновирус на количество желающих окунуться не повлиял. Многие окунание ставят выше прививки. Верят, погрузился в крещенскую воду – болезни обойдут стороной. А еще те, кто не раз совершал подобные погружения, говорят, что, если в воду опускаешься с легким сердцем и чистыми мыслями, ни за что не заболеешь, даже в минус 40.

Кто-то после погружения в прорубь не может подобрать слов. Другие же спокойно делятся впечатлениям, при этом не забывая позировать не только для камеры телеканала, но и для семейного архива. Преодоление себя, религиозный мотив, прививка против болезней – у каждого свой мотив. А на берегу всех без исключения ждала ароматная, наваристая уха и горячий чай. После крещенского окунания – крещенский пикник. На свежем воздухе и на позитиве. Крещение – один из любимых праздников православных. Крещением заканчиваются Рождественские святки. Время долгих зимних праздников завершилось.