На пожаре на улице Коммунальной погиб мозырянин

За прошедшие сутки на пожарах в Гомельской области погибли два человека. Одно из смертельных возгораний произошло в Мозыре. 20 января в 17.00 поступило сообщение о пожаре четырехкомнатной квартиры на улице Коммунистической. Когда спасатели прибыли к месту вызова, в квартире было сильное задымление. Хозяйка – 1958 г.р., пенсионерка, проживала с сыном 1979 г.р. Сын состоял в списках граждан «группы риска» смотровой комиссии при ЖЭУ-2 как лицо, наиболее подверженное риску возникновения ЧС, склонный к употреблению спиртных напитков. На момент возникновения пожара хозяйка квартиры находилась в соседней комнате, услышала запах дыма, самостоятельно покинула квартиру и позвонила в МЧС. Женщина не пострадала. Пожар ликвидирован спасателями. В 17.08 при проведении разведки спасатели в горящей комнате на кровати обнаружили сильно обгоревшее тело сына хозяйки квартиры. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок во всей квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.