Итоги работы сельского хозяйства за 2021й

О том, как сработала в 2021-м отрасль сельского хозяйства по Мозырскому и Наровлянскому району, доложили на заседании райисполкома. По его итогам, удельный вес двух районов в совокупном валовом производстве сельхозпродукции области составил 9,1%. В районе самые высокие показатели приходятся на флагман АПК – совхоз-комбинат «Заря». Это предприятие производит без малого 43% всей продукции Мозырщины. Далее идет экспериментальная база Криничная с показателем 18%, «Козенки-Агро» — 13,2 %, Слободское имени Ленина – 12,6%. В Наровлянском районе на долю «Зари» приходится 60,4% валового производства. Доминирующей для мозырян, по-прежнему, остается отрасль животноводства. За 2021-й в организациях района произведено 68,7 тысяч тонн молока. Продуктивность дойного стада увеличилась на 79 кг и составила 7 тонн 863 кг на голову. Это лучший показатель среди всех районов Гомельской области. Максимальная продуктивность дойного стада сложилась в «Заре» — 9 тонн 832 кг молока на голову. Мяса крупного рогатого скота на Мозырщина произвели за год 7,1 тысяч тонн. Среднесуточный привес – 764 грамма, что также – лучший результат среди районов области. Свинины произведено еще больше – 8,6 тысяч тонн. Мяса птицы – 2,2 тысячи тонн. Яиц – 72 миллиона 428 тысяч штук. Что касается отрасли растениеводства, главным соперником аграриев стала погода. По итогам так и не удалось «добрать» по сбору зерна и зернобобовых. Меньше, чем планировали, собрали овощей, в том числе, картофеля. А вот валовый сбор рапса составил 1,9 тысяч тонн, или 146,1% к уровню прошлого года. Всего в отрасли сельского хозяйства Мозырского района работает 2900 человек. Средняя зарплата за прошлый год составила 1415,5 рублей. Достижения аграриев региона ежегодно высоко оцениваются на областном и республиканском уровнях. За 2021 год Мозырский район был признан победителем областных соревнований за достижение наивысших результатов в отрасли животноводства, на заготовке травяных кормов. В различных номинациях лучшими признаны государственное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря», «Слободское имени Ленина», «Экспериментальная база «Криничная». За достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов по итогам работы за 2020 год на Доску почета Гомельской области занесено государственное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря» как лучшая организация сельского хозяйства. Основные цели развития АПК региона на текущий год — дальнейшее повышение эффективности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, рост благосостояния работников отрасли. Продолжится в 2022-м работа по строительству и реконструкции производственных объектов на селе. Так, «Заря» планирует завершение строительства инкубатория в населенном пункте Ляховцы Мозырского района и строительство птичника на 56 тысяч голов для выращивания цыплят-бройлеров. В Творичевке, на молочно-товарной ферме «Козенки-Агро», построят новое животноводческое помещение на 250 голов. Новые склады для хранения зерна появятся у эксбазы «Криничная». На территории Наровлянского района завершат строительство зерносушильного комплекса и начнется возведение молочно-товарной фермы.