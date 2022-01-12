Проект поправок в Конституцию обсуждали сегодня мозырские спасатели. Коллективы ПАСО-4 Мозырского НПЗ и Мозырского ГРОЧС собрались в Городском Дворце культуры на встречу с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентиной Назаренко.

Диалоговая площадка – вместо утренней планерки. В зале Городского Дворца культуры сегодня собрались представителей коллективов ПАСО-4 Мозырского НПЗ и Мозырского ГРОЧС. На повестке дня – обсуждение проекта поправок в Конституцию Беларуси. Какие изменения волнуют пожарных-спасателей? Высказаться в рамках диалоговой площадки может каждый желающий.

Проект поправок – тема, которую страна активно обсуждает уже несколько недель. На встречи с коллективами приезжают представители депутатского корпуса. Так, молодым людям в форме основные пункту проекта разъясняла депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко. На этапе общественного обсуждения важно мнение каждого. Поэтому после официальной вступительной части каждый может подойти к микрофону и высказаться, на каких основах готов строить будущее страны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ