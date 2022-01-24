24 января на Гомельщине стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом»

Два человека погибли на Мозырщине за прошлую неделю. Один пожар произошел на Коммунистической, второй в поселке Глиницкий Осовецкого сельского совета. Статистика свидетельствует, что более половины происшествий возникает по вине людей, которые не знали или безответственно отнеслись к выполнению правил пожарной безопасности. Чтобы еще раз привлечь внимание жителей к этой теме, а также проблеме гибели в огне, с 24 января по 11 февраля в Гомельской области пройдет акция «Безопасность – в каждый дом! Пройдет она в 3 этапа. На первом из них с 24 по 28 января в центре внимания будут лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни, а местами проведения станут отделения дневного пребывания наркодиспансеров, опорные пункты, а также центры безопасности. «Трезвый взгляд на безопасность» — именно под таким девизом объединят свои усилия в профилактике пожаров пропагандисты МЧС, представители «Красного Креста», УВД, духовенство, БРСМ, БДПО ветераны МЧС и добровольцы. На втором этапе, он пройдет с 31 января по 9 февраля, внимание организаторов акции сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией, жителей сельских населенных пунктов, а также студентов вузов, лицеев и колледжей. Завершающий 3 этап акции пройдет 10 и 11 февраля. Традиционно МЧС развернет интерактивные площадки в местах массового пребывания людей: торговых центрах, открытых площадках, учитывая соблюдение эпидемиологических норм. Во время акции также будут использованы и возможности работы в онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, телефонное общение в формате «На связи спасатели…» для людей с ограниченным контактом и многое другое. Самые активные участники акции получат подарки от МЧС.