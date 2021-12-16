Вечеринка в ночном клубе Мозыря закончилась арестом

Для кого-то отдых, а для кого-то работа, криминальная. Пока жительница Калинковичей танцевала в ночном клубе Мозыря, молодой человек украл из ее сумки кошелек, в котором были 200 рублей, дисконтные и банковская карты. Пропажу девушка обнаружила дома, сразу обратилась в милицию. Вычислить вора помогло видео с камер наблюдения. Вечером этого же дня мужчина снова пришел в клуб, где пытался рассчитаться похищенной картой, однако был задержан оперативниками на месте. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее судимый за угон транспортного средства и более 10 раз привлекавшийся к административной ответственности 28-летний житель Наровли. Как он пояснил, приехал «потусить» в райцентр. Также проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Уже установлено, что 3 декабря фигурант посещал этот же ночной клуб. Из оставленной на диване женской сумочки 37-летней мозырянки он похитил кошелек, где было 50 000 российских рублей.