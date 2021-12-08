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Рубрика: Новости

В Мозырской детской художественной школе искусств открылась выставка, посвященная памяти митрополита Филарета

8 декабря 2021, 19:14

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