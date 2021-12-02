В Мозыре задержан мужчина, укравший мужскую куртку в одном из павильонов ТЦ

Два следа пальцев рук помогли экспертам из Мозыря раскрыть преступление. Известно, что из павильона торгового центра была похищена мужская куртка. На месте опергруппа опросила очевидцев, изучила записи камер видеонаблюдения. Эксперты обработали дактилоскопическими порошками павильоны, по которым мог прохаживаться подозреваемый. В итоге следы нашлись в базе. Их владельцем оказался ранее судимый местный житель, 1984 года рождения. Мужчину задержали, в краже он сознался, следствие возбудило уголовное дело.