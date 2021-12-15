В агрогородке Домановичи сегодня с почестями предали земле останки 44 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В агрогородке Домановичи есть братская могила. У подножья памятнику советского солдата, его установили в 50 годах, около тысячи имен воинов, погибших при освобождении населенного пункта. Есть и свежие могильные холмы. В 2018 во время поисковых работ были найдены и преданы земле 44 солдата. В 2021 еще одно подзахоронение. Еще 44 бойца 69 Краснознаменной Севской дивизии и 75 Гвардейской Стрелковой дивизии легли рядом со своими боевыми товарищами. Валерий Гвоздь родом из этих мест. Можно сказать, инициировал поиски, а еще работал с историческими справками, архивными документами. Валерий признался, тяжело, физически и морально. Но очень нужно. Для него. Для истории родного края. Для всех живых. За последние три года в Калинковичском районе поисковики подняли останки более двухсот человек. Поиски продолжаются.

Только за освобождение Домановичей погибло более тысячи человек. Бои за район велись жесткие, кровопролитные. Несколько лет назад писали – за освобождение Калинковичского района погибло свыше 15 тысяч советских воинов и офицеров. Сегодня, после поисков и работы в архивах говорят о цифре свыше 19 тысяч. Такие мероприятия – это память, живые уроки истории.

Участники церемонии возложили на свежую братскую могилу цветы. Мозырские пограничники салютовали неизвестным героям. Участники военно-исторического клуба «Калинковичско-Мозырский поиск», поискового отряда «Рубеж» обещают продолжить работу по поиску погибших. Они говорят, война не закончилась, пока не захоронен последний солдат. Для 44 советских воинов Великая Отечественная завершилась.