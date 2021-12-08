Студентка Мозырского медколеджа Мария Замыко победила в конкурсе медиков «Вперед молодежь», организованном профсоюзом работников здравоохранения

Мария Замыко учится на втором курсе медицинского колледжа по специальности лечебное дело. Она – будущий фельдшер-акушер или помощник врача. Но уже сегодня Маша примеряет основы профессии – работает в детской больнице. Именно это дало возможность девушке поучаствовать в конкурсе работающей молодежи с говорящим названием «Вперед молодежь», организатором которого выступил профсоюз медиков. В результате именно ее проект – «Поколение профи», признали лучшим сначала на областном, а затем и на республиканском конкурсе. Теперь в копилке наград сразу два диплома первой степени в номинации «Молодежь в информационно коммуникационном пространстве». Проект Мария разрабатывала в течение примерно года вместе со своим наставником Юлией Барсуковой. В финале работа конкурировала с 13 лучшими проектами. Победа, признается Мария, стала для нее неожиданностью. Но именно она придала уверенности в своих силах. Критериями оценки представленных работ для жюри стали актуальность, новизна темы проекта, практическая значимость, а также возможность использовать его для работы профсоюзных организаций.