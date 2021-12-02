Совместную акцию, посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом, провели в Мозырском политехническом колледже представители Красного креста и санитарно-эпидемиологической службы

Акции, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 1 декабря прошли в большинстве учебных заведений. В Мозырский политехнический колледж пришли врач-эпидемиолог зонального центра эпидемиологии Наталья Миронович и председатель Мозырской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Мариненко. Рассказать о том, какую опасность представляет ВИЧ, поговорить о профилактике, о том, как уберечься от заражения и, конечно, развеять мифы, связанные с ВИЧ и СПИДом и назвать цифры. В Мозырском политехническом работает волонтерский отряд «Доброе сердце». Активисты вооружены информационно и участвуют во всех профилактических акциях, в том числе и акциях Красного Креста. Урок здоровья – это небольшая часть профилактической работы, направленной на просвещение. Ведь предупрежден – значит вооружен.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ