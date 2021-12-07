Посетите предновогоднюю ярмарку «Все для дома и семьи». Она пройдет 8-11 декабря в здании Речного вокзала. Советуем не пропустить рыбную палатку. Обязательно загляните и оцените настоящие деликатесы.
Еще раз напоминаем. Ярмарка будет работать 8-10 декабря с 10 до 19, 11 декабря с 10 до 15.
Рубрика: Новости
Предновогодняя ярмарка «Все для дома и семьи» приглашает!
7 декабря 2021, 18:51
Посетите предновогоднюю ярмарку «Все для дома и семьи». Она пройдет 8-11 декабря в здании Речного вокзала. Советуем не пропустить рыбную палатку. Обязательно загляните и оцените настоящие деликатесы.