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Рубрика: Новости

Предновогодняя ярмарка «Все для дома и семьи» приглашает!

7 декабря 2021, 18:51

Посетите предновогоднюю ярмарку «Все для дома и семьи». Она пройдет 8-11 декабря в здании Речного вокзала. Советуем не пропустить рыбную палатку. Обязательно загляните и оцените настоящие деликатесы.
Еще раз напоминаем. Ярмарка будет работать 8-10 декабря с 10 до 19, 11 декабря с 10 до 15.

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