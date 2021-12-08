На пожаре в Мозырском районе погиб очередной курильщик

7 декабря 2021 в 14-28 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Мозырский р-н, д. Борисковичи по ул. Набережной горит жилой дом. По прибытию к месту вызова было установлено, что в доме сильное задымление. При проведении разведки спасателями на полу в горящей комнате без признаков жизни был обнаружен и вынесен на свежий воздух хозяин домовладения, а затем передан работникам скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий медицинскими работниками была констатирована смерть мужчины, 1948 г.р., пенсионера, он проживал один.

Местные жители рассказали, что накануне вечером мужчина находился у себя дома, курил и выпивал. Затем пошел в гости к своим соседям и через час ему сообщили, что из его дома идет. Мужчина был нетрезвый, в МЧС по номеру 101 или 112 не позвонил, вместо этого он самостоятельно зашел внутрь, но выйти уже не смог. Погибший числился в списках смотровой комиссии при Прудковском сельисполкоме как одиноко проживающий гражданин старше трудоспособного возраста, состоял на учете в Мозырском психоневрологическом диспансере с диагнозом «зависимость от алкоголя». Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.