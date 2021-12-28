На олимпиаде International Lotfi Zadeh Olympiad 2021 (Баку, Азербайджан) по математике и информатике воспитанник КЮП Мозыря награждён золотой медалью по информатике. В соревновании участвовали 93 школьника из 16 стран.

Олимпиада ILO 2021 проходила 20-25 декабря онлайн с хостингом в Баку, Азербайджан. В соревновании приняли участие 16 стран: Казахстан, Беларусь, Израиль, Кыргызстан, Бангладеш, Кипр, Куба, Туркменистан, Шри-Ланка, Монголия, Марокко, Узбекистан, Азербайджан, Тунис, Бельгия, Боливия. В Беларуси были сформированы сборные команды из школьников, показавших лучший результат на национальном отборе. Основной тур олимпиады по информатике проводился на четырёх площадках в Беларуси: Витебске, Бресте, Мозыре, Минске, где была организована постоянная видеосвязь с организаторами в Баку, а также велась запись экранов на рабочих местах участников. Были предложены для решения четыре задачи. Проверка написанных программ проводилась автоматической системой тестирования под управлением жюри олимпиады в Баку. По итогам соревнования 7 участников были награждены золотыми медалями соревнования, 16— серебряными , 23 — бронзовыми. Награда школьника Гомельской области, воспитанника КЮП Мозыря Станислава Полыня: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ