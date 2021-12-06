На Кургане Славы новобранцам 1052 отдельного радиотехнического батальона вручили оружие

Торжественный ритуал вручения оружия новобранцами войсковой части 48694 начался с выноса Боевого знамени и Хоругви. Чеканя шаг, уже опытные солдаты, бережно несли символы воинской чести, доблести и славы. Для молодых ребят, которые только начали служить, это напоминание о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

Традиционный ритуал это воинское подразделение, которое дислоцируется в Мозыре, всегда проводит у Кургана Славы. После этого дня они уже считаются настоящими солдатами.

Позади – пройденная призывная кампания, отправка в армию и курс молодого бойца. Полтора месяца непрерывных занятий: они успели вникнуть в особенности службы, изучить воинского устава, пройти спортивную подготовку и азы строевого шага.

Поддержать новобранцев приехали родители, братья и сестры, друзья, любимые девушки.

Долгожданную встречу с родными продолжили уже в воинской части. Родителей пригласили на День открытых дверей – познакомиться с солдатским бытом и пообщаться с командованием.