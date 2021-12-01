Можно ли помочь лицам, ведущим асоциальный образ жизни? В проблемной теме разбирались на заседании рабочей группы

Поставить на правильно выдержанные рельсы тех, кто привык видеть перед глазами хмельной туман. Причем, на постоянной основе. На базе ЖЭУ-3 прошло заседание рабочей группы. Главные «герои», а точнее общественные «антигерои» — жители микрорайона «Дружба», ведущие асоциальный образ жизни. Это люди разного возраста, но общим жизненным знаменателем – с алкоголем они на «ты». 65-летняя пенсионерка, правда, проблемы в своих запоях не видит. Говорит, в этом время из дома уходит к подруге или уезжает в соседний город. Только в анамнезе – многолетний учет у нарколога, скандалы с соседями и привлечения за распитие спиртного в общественных местах. Другой женщине еще нет 35-ти. Состоит на учете в милиции и психоневрологическом диспансере, как лицо злоупотребляющее, перебивается небольшими заработками. Воспитывает 11-летнего сына. Хотя, по словам представителей отдела образования, назвать «воспитанием» этот процесс сложно: семья уже попадал в поле зрения органов опеки, сейчас идет очередное соцрасследование. Главная угроза – лишение родительских прав. И доводы комиссии в этом случае, доходят по прямому назначению: мозырянка обещает пройти курс лечения у нарколога и трудоустроиться на постоянную работу. Но пока, как и ее предшественница, будет находиться под пристальным контролем участкового милиционера и представителей других заинтересованных служб. Меры различного характера будут приняты к каждому участнику этого разговора по душам. Кому-то – «кодировка» или направление в ЛТП. Другим – помощь в трудоустройстве. Жесткость или мягкость вердикта рабочей группы зависела, в основном, от одного – желания кардинальных перемен и силы сказать «Нет!» привычке, которая губит не только их жизнь, но и может быть опасна для окружающий.