Лесная охрана в преддверии новогодних праздников перешла на усиленный режим работы

Традиционно в преддверии новогодних праздников государственная лесная охрана переходит на усиленный режим работы. Для пресечения возможных правонарушений, связанных с заготовкой новогодних деревьев, будет патрулироваться лесной фонд, на отдельных участках дорог будут установлены пункты для проверки транспорта на наличие сопроводительных документов на заготовленную лесопродукцию. Также в этот период усилен контроль за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, заготавливающими новогодние ели по разрешительным документам. В этом году совместно с налоговой службой будут организованы мероприятия по проверке точек реализации новогодних деревьев на наличие правоустанавливающих документов на имеющуюся лесную продукцию по объему, количеству и ассортименту. Этот комплекс мер позволяет снизить до минимума число правонарушений и сохранить лесной фонд страны. Кроме того, в распоряжении государственной лесной охраны есть средства видео- и фотофиксации, которые располагаются в лесном фонде и фиксируют правонарушения. За незаконную заготовку новогодних деревьев предусмотрена административная ответственность. Штраф будет варьироваться в зависимости от категории лесов, где совершена незаконная заготовка. Наказание для физического лица — до 30 базовых величин (БВ — Br29). Также предусмотрено возмещение вреда, причиненного окружающей среде за срубленное дерево.