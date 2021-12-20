Куда идти за подарками? На Рождественские ярмарки ремесленников

Куда идти за подарками? Ответ на этот вопрос знают мозыряне, которые ценят авторские сувениры. В городе стартовал сезон рождественских ярмарок ремесленников.

Приобрести новогодние сувениры и авторские изделия ремесленников мозыряне и гости нашего города могут на рождественских ярмарках. Старт им дал торговый центр «Малининский» в минувшие выходные. Ассортимент широкий, есть из чего выбрать. Но главное, каждое изделие – индивидуально и сделано вручную. Для украшения дома – интерьерные композиции с добавлением хвои. Для новогодней елки – стеклянные шары, расписанные вручную. Есть с зимними рисунками, есть – с изображением Тигра, главного символа наступающего 2020-го. На подарок маленьким модницам – резиночки, ободки, заколки, бантики. Для стильных взрослых – изделия из кожи. Здесь же вязаные игрушки, бомбочки для ванны, блокноты и ежедневники, мыло ручной работы. Если вы еще задумываетесь об оригинальных сюрпризах, которые будут радовать любимых и близких 1 января, в ближайшие выходные – 24-26 декабря, — рождественская ярмарка переместится в торговый центр «Бобровский».